IMF hoiatab Leedut: miinimumpalga tõstmine langetab riigi konkurentsivõimet

Täna Vilniuses oma töö lõpetanud Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) missioon hoiatas Leedu valitsust, et miinimumpalga edasine tõstmine võib riigi konkurentsivõimet vähendada.

Fond märgib, et alates 2013. aastast on palgad Leedus kerkinud kiiremini kui tootlikkus. Enne seda ei avaldanud nimetatud tendents majanduse konkurentsivõimele mõju, kuid kui see jätkub, võib trend mõjutada ekspordi kasvu ning kiirendada inflatsiooni, vahendab Leedu Delfi.

„Selles kontekstis suurendaks juba praegu keskmisest palgast peaaegu 50% tasemel oleva miinimumpalga edasine tõstmine riske veelgi,“ märkis missiooni juht Borja Gracia.

Fondi eksperdid soovitavad Leedul tööjõumakse langetada ning kapitali- ning varamakse tõsta ning samuti maksude kogumist tõhustada. Esmaste reformivaldkondadena Leedus toob fond välja hariduse ning tervishoiu, innovatsiooni ning riigiettevõtted.

IMF prognoosib Leedu selle aasta majanduskasvuks 3,5%.