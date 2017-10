IMF kärpis Suurbritannia majandusootust: Brexiti negatiivsed mõjud hakkavad ilmnema

London Foto: JUSTIN TALLIS, AFP

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) näitas, et Suurbritannia on üldiselt paraneva globaalse majandusväljavaate juures erand ning kärpis riigi majanduskasvu ootust ja hoiatas, et pikaajalised Brexiti negatiivse mõjud hakkavad ilmnema, vahendab Briti majandusleht Financial Times.