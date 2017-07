IMF: sakslased peavad pensioniiga tõstma

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) kohaselt oleks Euroopa majandusel vaja, et sakslased läheksid hiljem pensionile, vahendas CNN.

Kui mitmed riigid on madala sündimuse ja pensionäride osakaalu suurenemise tõttu tõstnud pensioniiga, siis Saksamaa on valinud teise tee. Kantsler Angela Merkel tuli valimistel välja ideega vähendada pensioniiga 63 eluaastani. Otsus oli küll populaarne valijate seas, kuid sai ohtralt kriitikat majandusteadlastelt.

Reedel teatas valuutafond, et Saksmaaa peab tõstma pensioniiga, kuid ei pakkunud välja kohustuslikku piiri. IMF-i argument on see, et kauem töötav Saksa rahvastik ei hoiaks raha kokku vaid kulutaks seda rohkem, toetades sellega majandust.

Saksa majandust on aastaid kritiseeritud säästude ja ekspordi rohkuse tõttu. Volkswagen ja Siemens on teinud riigi rikkaks. Teised riigid ostavad Saksamaalt kaupu ja teenuseid, viies ennast miinusesse ja tektades sakslatele kasumit.

"Saksmaa pensionireform vähendaks inimeste vajadust säästa raha ning suurendaks tarbimist," ütles IMF-i ekspert Enrica Detragiache. "Lisaks vähendaks pensioniea tõstmine rahvastiku vananemisese mõjusid."

Kardetavasti ei võeta valuutafondi soovitusi nii pea kuulda, sest septembris on tulemas Saksamaa föderaalparlamendi valimised.