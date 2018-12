IMF: tormipilved kogunevad maailmamajanduse kohal

IMF on kutsunud üles valitsusi „katust parandama" viimase kahe maailmamajanduse päikselise aasta jooksul, ütles Lipton.

„Aga nagu paljud teist, näen ka mina tormipilvi kogunemas ja kardan, et töö kriisi ennetamiseks pole olnud piisav," märkis ta.

Kõige suuremaks riskiks on praegune kaubandussõda Hiina ja USA vahel. Kui kõik tariifid, millest on räägitud, jõustuvad, siis see tähendaks IMFi hinnangul tõsist lööki globaalsele SKP-le.

„See oleks isetekitatud haav. Seega on väga oluline, et see vaherahu viib püsiva kokkuleppeni, millega välditaks pingete tõsisemaks muutumist või laienemist," ütles Lipton. Ta lisas, et kui vaherahu USA ja Hiina vahel ei sünni, siis see võib viia maailmamajanduse langusesse.