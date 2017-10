IMFi juht: aeg on võtta digiraha tõsiselt

Maailma keskpankurid ja finantsjärelevalve teostajad peaksid hakkama tõsiselt suhtuma digitaalvaluutadesse, ütles Rahvusvahelise Valuutafondi IMFi juht Christine Lagarde.

Üle maailma võtavad finantsinstitutsioonid riske mitte jälgides ja aru saades finantshnoloogia toodetest, mis hakkavad juba raputama finantsteenuseid ja üleilmset maksete süsteemi.

„Ma arvan, et hakkame nägema massiivset raputust,“ ütles Lagarde CNBCile.

Küsimusele kas ta nõustub JPMorgan Chase'i juhi Jamie Dimoni kommentaaridega, et bitcoin on pettus, lausus Lagarde, et vaja on vaadata tehnoloogiate nagu digitaalvaluutade laiemat mõju.

„Me ei tohiks kategoriseerida kõike mis on seotud digivaluutadega spekulatsiooniks ja Ponzi skeemideks,“ lausus ta. „See on midagi palju enamat.“

Lagarde ei välistanud, et mingil hetkel arendab IMF välja oma krüptoraha. Ta viitas, et IMFi erilaenamisõigused (SDR)id on valuuta, mis loodi rahvusvaheliseks reservvaraks. Nüüd saaks tehnoloogiat kasutada sama tegemiseks krüptovaluutadega.

Ta lisas, et IMF uurib, kuidas saaks kasutada tehnoloogiat muutmaks SDRe efektiivsemaks ja vähem kulukaks.