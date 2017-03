Immigrandid rõõmustavad: Trumpil pole piisavalt raha, et Mehhiko müüri ehitusega isegi alustada

Reutersi andmetel on president Donald Trumpi lubatud Mehhiko ja USA vahelise müüri ehitusel ees rahaline katsumus – praeguste vahenditega ei saaks ehitust isegi alustada.

Kogu oma presidendikampaania vältel lubas Donald Trump provokatiivselt, et laseb ehitada Mehhiko ja USA piirile seina, mis takistaks illegaalsete immigrantide ja salakauba liikumist ning jaanuaris vastu võetud piiriturvalisust käsitleva määrusega teatas USA sisejulgeolekuministeerium, et sein ehitatakse olemasolevate vahenditega.

Nüüd selgub, et ministeeriumil on mitme miljardilise projekti jaoks vaid 20 miljonit dollarit, mis kataks parimal juhul seina prototüübi rahastuse. Reutersi andmetel läheks kogu sein maksma 21,6 miljardit dollarit. Ühe miili pikkune seina rajamine maksaks 17,8 miljonit dollarit ja seda ümbritsev sama pikk tara maksaks 9,3 miljonit dollarit. See tähendab, et Trump peab veenma kongressi, et eraldataks puuduolev summa.

Trump on varasemalt öelnud, et küsib kongressilt puuduoleva summa ning Mehhiko maksab raha hiljem USA maksumaksjatele tagasi.