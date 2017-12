Impulsiivsus kasvab: noored eestlased teevad 68% ostudest nutiseadmes

Mobiilseadmetest tehtud ostude hulk hakkab peagi ületama arvutitest tehtud ostude hulka ning noorte eestlaste puhul tehakse lausa 68% ostudest nutiseadmete abil, selgub pakiveoteenuse osutaja DPD tellitud rahvusvahelisest uuringust.

Kantar TNSi läbiviidud uuringust selgus, et kui keskmiselt sooritavad eurooplased 39% ostudest nutiseadme abil, siis eestlaste puhul ulatub see keskmiselt 46%. Eagrupis 18-34 eluaastat kasutatakse ostude tegemiseks nutiseadmeid juba 68% puhul kõikidest ostukordadest.

DPD tegevjuht Rainer Rohtla selgitas, et eelkõige näitab nutiseadmete eelistamise kiire kasv seda, et üha rohkem tehakse oste impulsiivsemalt ning seda, et paki kättesaamine on klientidele muutunud kullerite ja pakiautomaatide abil piisavalt mugavaks. “Lisaks on see ettevõtjatele kindlaks märgiks, et nende ostukeskkonnad peavad olema kindlasti nutiseadmeid toetatavad,” märkis Rohtla. Nutiseadmeid kasutavad keskmisest rohkem eelkõige need inimesed, kes nagunii juba palju e-ostlemisega tegelevad.

DPD tegevjuht märkis, et kuigi Eesti on vaieldamatult maailma suurim pakiautomaatide kasutaja ning e-ostlemine on Eestis aasta-aastalt kasvav trend, siis selgus uuringust, et eestlased jäävad usinuselt n-ö tippriikidest siiski veel omajagu maha. “Kõikidest netiostude sooritajatest vastutab kolmandik, n-ö suured ostjad (heavy buyers), tervelt 86% ostude eest. Kui Euroopas sooritavad need suured ostjad aastas keskmiselt 27 ostu ja näiteks Suurbritannias lausa 47, siis Eestis jääb see number veel kõigest 12 ostu juurde,” sõnas Rohtla.

Eestlased tellivad füüsilistest kaupadest (ei ole arvestatud näiteks kino- ja teatripileteid jmt.) interneti teel enim elektroonikat (39%), seejärel ilu-ja tervisetooteid (36%) ning rõivaid (33%).