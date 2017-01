Turismiettevõtja Imre Sooäär ütles Ärilehele täna vahetult enne Eesti uute identiteedivahendite tutvustamist, et kui uus kuvand Eestisse tulevaid turiste puudutaks, siis ta on valmis seda ka kasutama.

Sooäär, kes Welcome to Estoniat ei ole isiklikult oma toodetele pannud,kuid selle väljatöötamisse kaasatud oli, tõdes, et iga märk on täpselt nii tugev, kui on see inimeste hulk kes seda kasutavad. Kui kasulik see on neile, mis väljundi nad selles leiavad.

„Nagu sai poole päevaga tuntuks Peter Kentie idee, kasutada ainult EST lühendit,“ ilmestas Sooäär, lisades, et Kentie idee on eestimaalaste poolt juba automaatselt omaks võetud ja leiab rakendust.

„Kui märk on hea, kui see inimesi ja meie kliente, Eestit külastavaid turiste puudutab ja neid kõnetab, siis ma arvan, paljud ettevõtted kasutaksid seda kui lisandväärtust oma brändile,“ lausus Sooäär.

Küsimusele, millist kasu Eesti brändi kasutamine ettevõtjale annab ja kuidas seda rahasse ümber arvutada, vastas Sooäär, et see on raske: „Kõike ei saa elus rahasse panna“.