Inbank Eesti tegevjuhiks sai Margus Kastein

Inbanki Eesti äriüksuse uuel tegevjuhil Margus Kasteinil on ligi kahekümneaastane kogemus rahvusvaheliste ettevõtete tippjuhina. Aastatel 2000-2016 oli Kastein tegevjuht mitmetes edukates ettevõtetes nagu Saku Õlletehas AS, Aldaris AS ja Ingman Jäätised AS. Viimased kaks aastat tegutses Kastein juhtimis- ja finantskonsultatsioonide alal.

Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja hindab Margus Kasteini tugevat jaeäri alast kompetentsi ning pikka juhtimiskogemust kõrgelt. „Eesti on Inbanki kõige kasumlikum ja suurima turuosaga äri ja siin asub ka meie peakontor. Mul on hea meel, et panga Eesti äri hakkab juhtima nii tugev professionaal,“ ütles Põldoja.

Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo lisas, et kuigi Inbanki fookuseks on jätkuv rahvusvahelistumine, on endiselt oluline Eesti ärimahtude kasvatamine. „Pankade seas on meie uue müügi turuosa tarbijakrediidi väljastamisel Eestis ligi 20%, kuid sellega meie ambitsioonid ei piirdu. Kiire areng on proovikivi igale organisatsioonile ja tugevate juhtide olemasolu on parim viis kasvu toetada. Seetõttu on mul rõõm näha Margust meiega liitumas ja usun, et ta aitab Inbankil areneda kiiremini ja fokuseeritumalt,“ ütles Andresoo.

Margus Kastein sõnas, et ta otsustas Inbankiga liituda, sest talle on sümpaatsed nii panga ambitsioonid, ärimudel kui ka dünaamiline juhtimisstiil. „Mulle meeldib viis, kuidas Inbank läheneb pangandusele ja plaanin rakendada oma juhtimiskogemusi ettevõtte turupositsiooni edendamisel ja konkurentsieeliste tugevdamisel. Olen seadnud endale kolm suurt eesmärki: pakkuda klientidele parimaid tooteid ja teenindust, luua töötajatele inspireeriv töökoht ja tagada äri tasakaalustatud kasv,“ ütles Kastein.