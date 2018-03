Inbank kaasab raha lisaks Coop pangas osaluse müümisele ka uue võlakirja- ja aktsiaemissiooniga

Täna teatasid Inbanki juhid, et rahvusvaheliselt kasvamiseks kavatseb pank lähiajal kapitali kaasata mitteavaliku võlakirjaemissiooni ja aktsiaemissiooni teel. Lisaks kommenteerisid Priit Põldoja ja Jan Andresoo, et Inbanki osaluse ostust Coop Pangas on huvitatud rohkemad kui Tallinna linnaga seotud Eesti Ühistupank.

Millal mitteavalik võlakirjaemissioon ja aktsiaemissioon täpselt toimuvad ja millises mahus, jättis Inbanki nõukogu esimees Priit Põldoja täpsustamata (avaliku võlakirjaemissiooni korraldas Inbank 2016. aastal Tallinna börsil).

Siiski on emissioon tema sõnul loogiline ja viimane vahesamm enne päriselt börsile minekut, mis võiks toimuda aasta-pooleteise pärast.

Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul pole aga börsile minek veel kindla kuupäevaga plaan, vaid üks võimalik samm panga strateegilises arengus. Ka pole otsustatud, millise riigi börs sihikule võetakse.

Eile teatas Inbank börsile, et ühena Inbanki 18% osaluse ostmisest Coop Pangas on huvitatud Tallinna linna asutatud Eesti Ühistupank. Põldoja sõnul pöördus Ühistupank ise nende poole, aga see pole kaugeltki ainuke ostust huvitatu.

Põldoja andis mõista, et osalust tahetakse pigem siiski täielikult müüa, kui lihtsalt vähendada. "Tahame vabastada kapitali Coop panka tehtud investeeringu alt ja suunata seda meie rahvusvahelisse kasvu. Me näeme seda endiselt kui head investeeringut, aga osaluse müügisoov tuleneb pigem meie enda arengustrateegiast. Me oleme kogu aeg öelnud, et Coop panga osalus oli meie jaoks finantsinvesteering."

Siiski sõltub pankurite sõnul Coopi aktsiate müügitehingu õnnestumisest, kui suur saab olema emissiooni maht. Raha emissioonist ja osaluse müügist plaanitakse suunata eelkõige välismaale, fookuseks Poola turg ja sealse järelmaksu teenuse arendamine.

"Näiteks on Poola turul huvitav nišš, kus me oma võimalust nägime, seotud liikluskindlustusega. Kindlustuse hinnad on seal kõvasti üles läinud ja kindlustuspakkujad pakuvad Poolas ainult poolaasta- või aastamakseid. Siis hakati pankade kaudu otsima lahendust, et kas seda saaks maksta osade kaupa. Me nägime selles ka oma võimalust, tegime toote kiiresti valmis ja detsembris tulime turule. See on hea näide sellest, kuidas me mõtleme - turul on probleem, meie pakume lahendusi," selgitas Andresoo.

Inbank teenis eelmisel aastal 7,5 miljonit eurot kasumit. Hoiuste maht kasvas aastaga 47,2 protsenti 95,1 miljoni euroni. Finantseerimisportfell kasvas 43,3 protsenti, 92,9 miljoni euroni.