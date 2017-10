Inbank kolmekordistas kasumi

2017. aasta esimese üheksa kuuga teenis Inbank 7,28 miljonit eurot kasumit. Kvartali koondkasumiks oli 1,60 miljonit eurot, mida on pea kolm korda rohkem kui mullu, mil kasum oli 0,59 miljonit eurot.

Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga on Inbanki laenuportfelli maht kasvanud 42,1 protsenti ning hoiuseportfelli maht 22,9 protsenti.

Inbanki kolmanda kvartali müügimaht oli 20,2 miljonit, mis oli eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 32,5% rohkem. Eestis oli müügimahuks 15,6 miljonit eurot, Lätis 2,4 miljonit eurot ja Poolas 2,3 miljonit eurot.

Kolmandas kvartalis müüs Inbank 30% osalusest ettevõttest Veriff. Veriff on internetipõhist autentimisteenust pakkuv iduettevõte, mille üks asutajatest oli Inbank. Pärast tehingut on Inbanki osalus ettevõttes 21,68%.

Kolmandas kvartalis viidi lõpuni mitmest etapist koosnenud tehing, mille käigus müüs Inbank sidusettevõtted Coop Finants AS ja Krediidipank Finants AS. Müügist teenitud vahendid reinvesteeriti uue nime all tegutsema asunud Coop Panka. Sellest tulenevalt ei kajasta Inbanki aruanded enam endiste sidusettevõtete Coop Finantsi ja Krediidipank Finantsi tulemusi.