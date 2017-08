Inbank müüs kolmandiku Veriffist

Börsil on esimene kauplemispäev Inbanki võlakirjadele Foto: Rauno Volmar

Inbank teatas börsile, et müüs 30% enda tütarettevõttele Inbank Technologies OÜ kuuluvast Veriff OÜ-st. Veriff on 2015. aastal asutatud internetipõhise isikutuvastusega tegelev ettevõte, mille tuntumateks klientideks on näiteks Uber, Inbank ja LHV.