Inbank müüs tüki Coop Pangast endisele Ühistupangale

Täna jõustunud tehinguga müüs Inbank AS 10% Coop Pank AS-i aktsiatest. 5% suuruse osaluse omandasid Coop Panga praegused aktsionärid ja 5% suuruse osaluse TÜ Eesti Ühistukapital. Tehingu hinda osapooled ei avalikusta. Eesti Ühistukapital oli märtsi keskpaigani tuntud Eesti Ühistupangana.

Nime vahetamisest teatades mainis ühistu juhatuse esimees Ülle Mathiesen ka soovi Coopis osalus omandada. "Panga juhtkond on viimasel poolel aastal otsinud aktiivselt erinevaid võimalusi, kuidas edasi liikuda. Täna käivad meil läbirääkimised Inbankiga osaluse omandamiseks COOP Pangas. Coop Pank on eestimaine, tarbijate ühistutele ja nende ca 80 000 liikmele kuuluv pank. Täna andsid meie liikmed juhtorganitele rohelise tule läbirääkimised Inbankiga edukalt lõpule viia," sõnas ta kahe nädala eest.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul sobib tehingu ajastus suurepäraselt Inbanki rahvusvahelise kasvu strateegia ja tegevuskavaga. “Coop Pank on hästi käivitunud ja juhitud ning Inbanki roll panga arengus on ajas vähenev. Tehingust saadava kapitali investeerime Inbanki rahvusvahelisse kasvu nii Poolas kui ka uutel turgudel. Oleme teinud pakkumise UAB Mokilizingas praegustele omanikele ettevõtte 100% suuruse osaluse ostuks. Mokilizingas on Leedu turul juhtiv tarbijafinantseerimise toodete pakkuja, omades järelmaksuvaldkonnas ligi 40% suurust turuosa,” ütles Põldoja.

Inbank omandas osaluse Coop Pangas finantsinvesteeringuna 2017. aasta jaanuaris. Pärast tehingut on Inbanki osalus Coop Pangas 7,94%.

Eesti Ühistukapitalil on 162 eraisikust ja juriidilisest isikust liiget. Nende hulgas on Tallinna linn, Tartu Tarbijate Kooperatiiv, Mainor, Estiko, E-Piim Tootmine, Endover Kinnisvara, Silikaat Grupp, Saidafarm, Fund Ehitus ja Seven Oil. Samuti olid asutajaliikmeteks Põlvamaa, Kambja, Maaelu Edendamise ja Kehtna hoiu-laenuühistud, EELK Varahaldus ning mitmed väiksemad ettevõtted.