Inbank ostab Leedu liisingufirma 15 miljoni euro eest

"Mokilizingas on hästi toimiv ja kasumlik ettevõte, kuid käesoleva pakkumise aktsepteerimisel lähtusime LHV strateegilise nägemuse muutusest," ütles LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu. "Eesti koduturu kõrval on meie peamine fookus suunatud finantstehnoloogia ettevõtete teenindamisele Londonis. Inbanki näol on tegemist väikefinantseerimist pakkuva pangaga, kes oma fokuseeritud tooteportfelli ja laienemise strateegiaga on suuteline Mokilizingases senisest enam väärtust looma.“

Mokilizingase klientide ja koostööpartnerite jaoks ei too tehing esialgu kaasa ühtegi sisulist muudatust. Sujuva omanikuvahetuse kindlustamiseks pakub järgmise 12 kuu jooksul Mokilizingasele krediidiliini LHV ning tagab ettevõtte krediitkaartide toimimise olemasolevatel alustel kuni 2019. aasta lõpuni.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul on ettevõtte ostmine järgmine samm panga rahvusvahelise kasvu strateegia elluviimisel.

“Tehing annab meile hästi toimiva ja kasumliku järelmaksuäri Leedus, aga ka võimekuse teenindada partnerkaupmehi, kelle tegevus haarab kõiki Balti riike. Mokilizingas on hästi juhitud ja märkimisväärse kasvupotentsiaaliga ettevõte, mis sobib hästi Inbanki ärimudeliga,” ütles Põldoja.