Inbank ostis 15 miljoniga Leedu järelmaksufirma

Mokilizingas on Leedu turul juhtiv tarbijafinantseerimise toodete pakkuja, omades järelmaksuvaldkonnas ligi 40% suuruse turuosaga teist positsiooni. Ettevõttel on Leedus üle 2000 partneri, ligi 250 tuhat klienti ja üle 100 tuhande aktiivse lepingu. Lisaks Leedule teenindab Mokilizingas strateegilisi partnerettevõtteid ka Lätis. Ettevõttel on 55 töötajat.

Eelmisel aastal ulatus Mokilizingase kasum 1,9 miljoni euroni ning ettevõtte omakapitali puhastootlikkuseks oli 24,8%. Mokilizingase laenuportfelli maht oli 2018. aasta aprilli lõpus 65 miljonit eurot.

Inbanki grupi ettevõtted tegutsevad Eesti, Läti, Leedu ja Poola tarbijafinantseerimise turul. Lisaks kaasatakse rahvusvahelisi hoiuseid Saksamaalt ja Austriast.