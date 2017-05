Inbanki juhatus sai Eestis ja Lätis uue liikme

Inbanki juhatusega liitus panga müügi- ja turundusjuht ning varem Coop Finantsi juhtinud Piret Paulus, uue juhi sai panga tütarettevõte Lätis.

Piret Paulusel on pikaajaline töökogemus finantssektoris, viimased kuus aastat juhtis ta Inbanki ja Coop Eesti ühisettevõtet Coop Finants AS.

Alates 2016. aasta detsembrist vastutab Paulus panga müügi- ja turundusvaldkonna eest. Varem on ta töötanud Swedbanki Balti panganduse äriarenduse divisjoni väikefinantseerimise osakonna juhina, olles vastutav Eesti, Läti ja Leedu tagatiseta laenutoodete ning krediitkaartide valdkonna strateegia ja arenduse eest. Alates 2004. aastast töötas ta Hansapangas ja Swedbankis, juhtides tarbimisfinantseerimise erinevaid valdkondi.

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul on Piret Paulus tõeline tarbimisfinantseerimise professionaal, kelle taolisi on Eestis väga vähe. “Meil on väga hea meel, et pärast Coop Finantsi käivitamist otsustas Piret liituda Inbanki meeskonnaga, et ehitada üles uutmoodi panka. Tema töö tulemusel kasvas Coop Finants nullist sadade tuhandete klientide finantsvajadusi rahuldavaks tulusaks ettevõtteks,” ütles Põldoja.

Inbanki juhatusse kuulub kokku neli liiget: juhatuse esimees Jan Andresoo, finantsjuht Marko Varik, äriprotsesside juht Liina Sadrak ning müügi- ja turundusjuht Piret Paulus.

Inbanki Läti tütarfirma eelmise aasta lõpus uuenenud strateegia elluviimiseks liitus Inbanki sealse meeskonnaga uus tugeva finantseerimisvaldkonna kompetentsiga juht. Mai keskpaigast on Inbank Lizingsi uus tegevjuht Girts Ledinš, kes juhtis enne Inbankiga liitumist liisingu valdkonda Norvik Bankas. Varem on ta juhtinud Läti finantseerimisettevõtet Mogo ja olnud asutaja ja tegevjuht liisingettevõttes Motoro Leasing. Ledinš omab ka töökogemust audiitorbüroodest BDO ja Deloitte.

Seoses Läti ettevõtte juhatuse muudatustega ostab Inbank tagasi 10% suuruse osaluse Inbank Lizingsi endiselt juhilt ja on nüüdsest tütarettevõtte ainuomanik.