Inbanki poolaasta: nii hoiuse- kui laenuporfell kasvasid hoogsalt

Inbanki 2017. aasta esimese poolaasta konsolideeritud kasum oli 5,69 miljonit eurot. Inbanki hoiuseportfell kasvas aastases võrdluses 49,6 protsenti ja laenuportfell 43,4 protsenti.

Inbanki juhatuse esimehe Jan Andresoo sõnul iseloomustas kvartalit mitme uue partnerluse alustamine. "Hakkasime hoiuseplatvormi Raisin vahendusel tegema rahvusvahelist koostööd uuendusliku mobiilipangaga N26, pakkumaks nende klientidele häid hoiustamisvõimalusi. Järelmaksu valdkonnas alustasime partnerlust Samsung Electronics Balticsiga. Laenuvaldkonnas arendasime koostööd mitmete seniste heade partneritega nagu Bauhof, 1A.EE ja Hansapost, kus nüüdseks pakume lisaks järelmaksule ka väikelaenu," rääkis ta.

Inbanki 2017. aasta kuue kuu müügimaht oli 33,4 miljonit eurot: Eestis 28,5, Lätis 3,2 ja Poolas 1,6 miljonit eurot. Eraldi esiletoomist väärib laenude müügimahu tõus Eestis, mis kasvas aastases võrdluses 35,6 protsenti.

Ärimahud kasvasid ka aasta alguses tegevust alustanud Poola filiaalis. Andresoo sõnul oli teine kvartal filiaali jaoks just kui testperiood, hindamaks esmaste krediidiotsuste kvaliteeti ning kanalite ja IT-protsesside toimimist. "Lisaks toimus Poolas aktiivne tegevus partnerpõhise äri käivitamise nimel, mis on Inbanki rahvusvahelise strateegia nurgakivi. Siinkohal olgu mainitud, et oleme praeguseks leidnud väga huvitavaid ärivõimalusi ning loodame nendest juba lähiajal lähemalt rääkida," ütles ta.

Loe veel

Teises kvartalis müüs Inbank sidusettevõtted Krediidipank Finants AS-i ja Coop Finants AS-i Eesti Krediidipangale, mis asub sügisel tegutsema Coop Panga nime all. Enne tehingut oli Inbanki osalus mõlemas ettevõttes 49%. Tehingutest teenis Inbank ühekordse kasumi summas 4,81 miljonit eurot. Pärast tehinguid on Inbanki osalus Eesti Krediidipangas 17,9 protsenti.

Teises kvartalis toimusid Inbankis mitmed personalimuudatused. Inbanki tehnoloogiajuhina alustas tööd Inbanki sidusettevõtte Maksekeskus AS endine tehnoloogiajuht Priit Piile. Tema vastutusvaldkonnaks saab grupiülese infotehnoloogilise arengu koordineerimine. Inbanki Läti ettevõtte Inbank Lizings SIA uueks tegevjuhiks sai maikuus Girts Ledins, kellel on pikaajaline finantsvaldkonna juhtimiskogemus.

Olulised finantsnäitajad seisuga 30. juuni 2017