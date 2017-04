India IT sektoris paanika: Suurem osa tulevasi insenere ei oska programmeerida

Lõviosa IT erialade tudengeist pole võimelised kirjutama töötavat programmikoodi, selgus India kolledžites läbiviidud uuringus.

Uuring hõlmas 500 kolledžit ja 36 000 tudengit, vahendas India ärileht Business Line. Kaks kolmandikku neist ei ole töölevärbamisfirma Aspiring Minds testi põhjal võimelised kirjutama programmikoodi, mis üldse töötaks. Loogilist programmikoodi suutis kirjutada 4,8 protsenti tudengeist. Täiesti korrektset ja samal ajal ka efektiivset koodi oli võimeline looma vaid 1,4 protsenti uuritud tudengeist.

„Programmeerimisoskuste puudujäägil on väga halb mõju India IT ja andmeteaduse ökosüsteemile,“ ütles Aspiring Mindsi kaasasutaja Varun Aggrawal. „Samal ajal kui maailmas õpetatakse programmeerimist juba kolmeaastastele.“

Uuringu kohaselt on üks halva programmeerimisoskuse põhjus see, et kolledžites pigem tuubitakse olemasolevaid valmislahendusi, mitte ei harjutata uute loomist. Teine India IT-õpet vaevav probleem on, et enamik häid õppejõude on ammu asunud ise tööle IT-firmades, kus makstakse rohkem kui haridussüsteemis.