India politsei arreteeris hiiglasliku pangapettuse tõttu juba kuuenda inimese

India föderaalpolitsei arreteeris riigile kuuluva Punjab National Banki kontorijuhi, kuna käib 1,8 miljardi dollarilise pettuse uurimine, kirjutab Reuters.

Arreteeritud on panga Brady House kontori endine juht Rajesh Jindal, kes juhtis panga harukontorit 2009. aasta augustist kuni 2011. maini. Ta on juba kuues vahistatu.

See pangakontor on pettuse keskmes, millega on seotud miljardärist teemandikaupmehe Nirav Modi ettevõtted. Viimase advokaat teatas, et tema klient pole süüdi ning Modi onu Mehul Choksi ettevõttel Gitanjali Gemsil pole antud juhtumiga mingisugust pistmist.

Lugu läheb tagasi aastasse 2011, kui duo hakkas saama Brady House kontorist võltsitud garantiikirju, millega nad said välismaa pankadest raha laenata.