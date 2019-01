India ravimihiid plaanib viia Meravita Eesti maailma turgudele

"Meravita jaoks on ees huvitav aeg. Oleme Eesti turul tegutsenud üle 3 aasta ning kinnitanud kanda eestlaste südametes kui kodumaine kvaliteetne tervisetoodete tootja," teatas MPG nõukogu esimees Swen Uusjärv.

Meravita tervisetoodete brändi all tegutsev MPG on üks väheseid tervisetoodete tootjaid Eestis ning on viimasel aastal jäänud ülemaailmsel tasandil tegutsevale India ravimifirmale silma oma edumeelse arenguga.

"Oleme selle perioodi jooksul kasvanud ja arenenud jõudsalt ning tunnetame kindlust ja valmisolekut uue aasta sees sisenemiseks välisturgudele," lisas Swen Uusjärv. Täna on ettevõttel juba 97 aktsionäri.

Bravo Healthcare ja Meravita on ettevalmistamas Meravita toodete viimist India, Kesk-Ida ja Kesk-Aafrika turgudele, eduka testperioodi läbides on plaanis teha suuremad investeeringud koostöösse.

"Bravo Healthcare on pikaaegselt edukalt tegutsenud nimetatud turgudel ning näeb, et partnerriikides on ruumi ka usaldusväärsele Eesti tervisetoodete tootjale," sõnas Riin Ehin Bravo Healthcare Eesti juhataja.

Tallinnas Maakri kvartali kõrgoones olid koostöölepet allkirjastamas Bravo Pharma grupi juhatuse esimees Rakesh Pandey, kelle sõnul on tal varasemad head kogemused koostöös Eestiga ning näeb ka Bravo ja Meravita ühistes ettevõtmistes perspektiivi.