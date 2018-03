India rikkaim mees sai Eesti e-residendiks

India suurima turuväärtusega ettevõtte Reliance’i juht Mukesh Ambani sai täna Eesti e-residentsuse staatuse. E-residendina on tal võimalik asutada ettevõtteid Eestisse ning hõlpsamini meie äridesse investeerida.

E-residentsus anti suurettevõtjale valitsuse otsusega ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo poolt täna Mumbais.

Mukesh Ambani märkis kohtumisel Paloga, et Eesti on suutnud teha lühikese aja jooksul imetlusväärseid edusamme. „Me soovime õppida Eesti kogemusest e-riikluse arendamisel, et muuta India tavainimeste elu mugavamaks ja paremaks,“ ütles ta.

„Olen veendunud, et Eesti e-valitsemise lahendused on lihtsasti skaleeritavad kasutuselevõtuks India valitsuses. Me tahame alustada väga tihedat koostööd Eesti helgemate peadega, et need muutused juba lähitulevikus ellu viia,“ rõhutas Ambani oma koostööhuvi tõsidust.

„Indias ei leidu inimest, kes ei teaks Mukesh Ambanit ning teda võib oma mõju poolest maailmamajandusele võrrelda Bill Gatesiga. Mul on hea meel, et eestlaste jõupingutused on vilja kandnud ning oleme teinud oma parima, et tuua India ettevõtjate investeeringuid Eestisse,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo.

„India ettevõtjad on rohkem eesti ja euroopa poole vaatamas. E-residentsuse andmine India suurimale tööstus- ja tehnoloogiakontserni asutajale ja omanikule Ambanile on Eesti riigile äärmisel kasulik,“ ütles kohtumisel viibinud ja ka ise viimasel ajal tihedalt Indias tegutsev Taavi Kotka.

Mukesh Ambani kuulub maailma kahekümne rikkaima inimese hulka ning tema ettevõte Reliance, tegev peamiselt energia- ja keemiatööstuses, on India suurima turuväärtusega firma. Samuti kuulub Ambanile maailma suurim nafta rafineerimistehas. Ambani sõnul panustavad tema ettevõtted kokku 8% India riigieelarvest. India majanduse tšempioni järgmine plaan on siseneda telekommunikatsioonisektorisse.