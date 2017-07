India tegi vastuolulise käibemaksureformi skandaalse rahareformi järel

India šokeeris inimesi ja laiemalt maailma tühistades enamuse sularahamassist ja viies läbi käpardlikult rahareformi. Nüüd on mindud musta turuga võitlemisel uuele ringile.

Seekord kehtestas India käibemaksu, mille kohta nii ettevõtted kui ärid saavad öelda lühidalt, et see on segadust tekitav, kirjutab Bloomberg.

Kas šokolaadiga kaetud küpsised on küpsised või šokolaad? Milline käibemaksumäär rakendub eri klassi lennupiletitele? Need onküsimused, millega maadlevad nii India suured kui väikesed ettevõtted 2,3 triljoni dollarilises majanduses.

Valitsus tuli teenustele ja kaupadele käibemaksu kehtestamisega lagedale vähem kui aasta pärast ootamatult 86 prtosendi rahamassi ringlusest eemaldamist, mis aitas India majanduskasvu vähendada 7,1 protsendilt 6,1 protsendile ja hävitas 1,5 miljonit töökohta.

1. juulil jõustus Indias käibemaks, mis on suurim maksureform alates iseseisvuse saavutamist 1947. aastal. Nüüd on enam kui tosin maksu saanud ühtse nimetuse käibemaks.

Indialased jagavad oma esimesest käibemaksuga arvest pilte sotsiaalmeedias. See uudsus möödub kiiresti. Paljud väikese ja keskmise suurusega ettevõtted on raskustes arvetega ja kannatavad uue tarkvara kasutusele võtuga, mis on mõnegi sundinud kästisi kirjutama kliendile välja arveid.

Umbes kaks tosinat osariiki 29st on likvideerinud oma piiridel kontrollpunktid, kus kontrolliti maksu tasumist ja kaupu, mis viis sageli päevi kestnud transpordiviivitusteni. Kuigi teedelt on maksuinspektorid kadunud, kontrollivad transpordiameti ametnikud aktiivselt veokeid. Salakauba vedu on vähenenud, kuna sellega tegelevad ärid ei suuda esitada käibemaksuseadusega kooskõlas olevaid arveid.

Kuigi India valitsus on teinud maksuteemalisi koolitusi ja ajalehtedes on ilmunud näited maksuarvestusest, on iseäranis väikelinnade kaupmeestel raske kõike aduda – vastavuskohustusi, keerulisemaid arveid ja sisendkäibemaksu. Väikekaupmehed ja e-ärifirmad on segaduses dokumendimajandusest ja keerukast süsteemist, et millist käibemaksumäära kasutada. Sestap on tuhanded väikekaupmehed lõpetanud internetipoodides müügi.

Kuid sellega veel segadused ei lõppe. Samadele toodetele võivad kehtida erinevad käibemaksumäärad. Põhjusel või teisele kehtib kuni 500 ruupiat maksvatele jalatsitele üks käibemaksumäär ja seda ületava hinnaga jalavarjudele kõrgem käibemaksumäär, mis tekitab tarnijate seas segadust, et kumba määra kasutada.