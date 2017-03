India turu jaoks leiutati omapärane pesumasin

traditsiooniline rõivapesu Indias Foto: Scanpix/ AFP

Et India turg on eripärane, ei pane üllatama. Küll aga see, et Panasonic nägi vaeva uue tehnoloogia leiutamiseks, et Indias müüdavatele pasumasinatele saaks panna juurde režiimivaliku karri sellega määrdunud rõivaste pesuks.