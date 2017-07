India valitsus võitleb tubakafirmade keelatud reklaami vastu

India valitsus on suures hädas tubakafirmadega, kes hoolimata ettekirjutustest teevad riigis noortele suunatud tubakareklaami. kirjutab Reuters. Tootjad väidavad, et kõik on seaduse piirides.

Philip Morris kasutab Indias praegu võtteid, mida USAs edukalt rakendati eelmisel kümnendil. Eesmärgiks on "konksu otsa" saada noored, 18-24 aastased indialased. Selleks kasutatakse meetodeid, mis balansseerivad keelatu ja lubatu vahel, selgub Reutersi käsutusse sattunud firma sisedokumentidest.

Põhitaktikaid on kaks. Esimene neist on reklaamide ülespanek kioskitesse, mille eest kioskipidajatele tasuta sigarette jagatakse. Delhi osariigi tubakaregulatsiooni osakonna juht S.K.Arora rääkis Reutersile, et on juba kolm aastat käinud neid reklaame maha kiskumas, aga need ilmuvad pidevalt tagasi. Ta on ka Philip Morrise töötajatega kohtunud, aga need väidavad järjekindlalt, et kõik on seaduslik.

Lõpuks korraldas vihane Arora suuremahulise reidi. Üks kioskipidajatest sai asjast haisu ninna enne inspektorite kohalejõudmist ja võttis reklaamid maha. Ta ütles, et Philip Morrise esindaja oli talle iga kuu 30 dollari väärtuses tasuta suitse andnud, vastutasuks lasigi ta oma kioskile reklaame kleepida.

Teine trikk on jagada suitse, eriti Marlborot tasuta klubides, kasutades "müügimeestena" ilusaid noori tüdrukuid. Tubakafirmade retoorika on, et see pole mitte reklaam, vaid nö degusteerimisvõimaluse pakkumine. Treeningmanuaalis seisab: "Ärge öelge mingil juhul, et see on reklaam."

India 1,3 miljardist elanikust on ametlikel andmetel 100 miljonit suitsetajad. Neist omakorda 2/3 keeravad endale ise plärusid. Philip Morris näeb siin hiiglaslikku kasutamata potentsiaali. India valitsus kehtestas aga juba 2003. aastal karmid reklaamikeelud ja on sellest ajast kraane aina rohkem kinni keeranud. Tubakatööstuse lobistid on vastukaaluks üritanud jõuda peaminister Narendra Modini ja veenda teda reegleid lõdvendama.