Indias taheti head. Välja kukkus nagu tavaliselt

India soovis saada paljukirutud rahareformiga, kui kehtestuks tunnistati suure nimiväärtusega 500- ja 1000-ruupiased rahatähed, saada lahti mustast rahast. Saavutati risti vastupidine olukord, must raha on nüüd pangandussüsteemis, kirjutab CNBC.

Indias keskpanga aastaaruandest selgub, et 15,28 triljonit ruupiat ehk 238,7 miljardit dollarit suure nimiväärtusega rahatähti hoiustati või vahetati uute rahatähtede vastu. See number viitab, et enamus inimesi, sealhulgas korrumpeerunud ametnike, ärimeeste ja kurjategijate must sularaha legaliseeriti. Nende rikkus säilis.

India rahandusminister Arun Jaitley rääkis New Delhis konverentsil, et illegaalne raha leidis tee pangandusssüteemi, kuid lisas, et võimud uurivad 1,8 miljonit pangakontot ja püüavad identifitseerida 200 eraisikut ning maksustada musta raha.

Peaminister Narendra Modi opponendid heidavad peaministrile ette keskpanga infot kui tõestust, et rahareform kukkus läbi. Endine rahandusminister Palaniappan Chiambaram säutsus Twitteris ja küsis, et kas valitsuse kogu eesmärk oli rahapesu.

Rikkad eraisikud, kes püüdsid makse vältida, müüsid suure nimiväärtusega rahatähed maakleritele, kes saatsid need vaestele indialastele, et need hoiustaks või vahetaks raha pangas.

Teised kasutasid sõpru ja tuttavaid, et suunata deklareerimata sularaha pangandussüsteemi.