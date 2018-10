Indrek Kasela: tulge mõistusele, jätke see 3-euroste kohvide joomine järele

"Palkade osas tahame olla nagu Soome ja Rootsi, aga elukalliduselt tahame olla nagu Läti ja Leedu - need kaks asja on omavahel konfliktis," kirjeldas Kasela intervjuus portaalile Geenius. Kasela, kes maksab näiteks oma Šotimaa töölistele 1100 eurost kuupalka, ütleb, et Eesti probleem ei ole selles, et siin oleks liiga madalad palgad, vaid elukalliduses.

"Täna lähed Telliskivisse ja võileib maksab 5,5 eurot. Tulge mõistusele, jätke see kahe-poole ja kolmeeuroste kohvide joomine ära," ütleb kalatööstur, kes on seda meelt, et kõrgete palgasoovide asemel peaks eestlased hoopis hinnatõusuga võitlema.

