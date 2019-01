Indrek Neivelt: keegi pole mind kutsunud Eesti Panga juhiks

“Mul ei ole ambitsioone Eesti Panga juhiks saada,” ütles Neivelt, lisades, et keegi pole ka sellist ettepanekut talle teinud. Ettevõtja pakkus, et põhjus, miks ta viimasel ajal on nii palju meedias sõna saanud, seisneb selles, et tal on ebaõiglusest kõrini.

"Keegi ei tee midagi, kuigi meeletult Eestis teenivad Rootsi pangad veavad siit raha välja," märkis ta. Eestis on suurpankadel meeletu omakapitali tootlus ja kapitali adekvaatsus ajab üle. “Minu õiglustunne ei luba, et kõik seda taluvad,” sõnas Neivelt.

Ka pole tal poliitilisi ambitsioone, näiteks kandideerida Euroopa Parlamenti. “Eks igaüks mõtleb oma rikutuse tasemel,” märkis ta selles osas, kas tema seisukohavõttudel võib mingi suurem tagamõte olla.

Meedias on Neivelt viimase nädala jooksul korduvalt silma paistnud. Esmalt avaldas pika intervjuu temaga eelmisel nädalal Eesti Ekspress. Seal ütles ta, et väga paljud inimesed tegid nõukogude ajal tublit tööd. "Kõik ei saanud olla väliseestlased," põhjendas ettevõtja.

Ka osales Neivelt pühapäevases saates "Hommik Anuga", kus ta ütles, et me teenime siin rootslastele raha. "Sulane ei saa olla peremehest rikkam," tõdes ettevõtja.

Lisaks on Neivelt loonud hiljuti enda Facebooki konto, kus tema teavituskampaania märksõnaks on #kakskorda #kakskorda.