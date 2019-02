Indrek Neivelt: pankadel pole mingit huvi rahapesule kaasa aidata

Neivelt rääkis "Ringvaates", et meedias on tekitatud kujutelm, et pankurid või pangad tegelevad rahapesuga, vahendab ERR Uudised. Ta rõhutas, et sellega tegelevad ikkagi kliendid.

Neivelt ütles, et pankadel ei ole mingisugust huvi rahapesule kaasa aidata. "Seal on ainult teenustasu, mida sa sealt saad - kolm või neli või mitu eurot, mida sa teenid selle ühe rahaülekande pealt. 10 või 15 või 20 miljonit raha läheb nende juurest läbi, ta võib-olla üheks-kaheks päevaks jääb sinna sisse. Selles mõttes Swedbank kindlasti ei ole kunagi tegelenud sellise transaktsiooniäriga," rääkis ta.

"Kui võtame ka Eesti Panga statistika, siis sealt tuleb välja, et Swedbanki turuosa riigisisestes maksetes on kaks korda suurem kui välismaksetes Eestis. Swedbank selles mõttes kindlasti ei ole kunagi sellega tegelenud," lisas Neivelt.