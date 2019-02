Indrek Neivelt: pankades toodab raha omanikele 3-4 korda rohkem kui meie enda tublides ettevõtetes

Neivelt rääkis oma Facebookilehel Live postituses, et tema pangandust ning pensionifonde puudutavatele sõnavõttudele on ta saanud tohutult tagasisidet ning õppinud sellest, et probleem on tõesti olemas.

„Erinevad inimesed on kirjutanud oma pensionifondide tootlustest ning tootlustest üldse pankades. On olnud kurioosseid näiteid. Näiteks, et inimene on kogunud lapsele 18 aastat raha ning teenustasudeks on võetud rohkem, kui tootlust on olnud,“ rääkis Neivelt.

Inimesed aga tema sõnul oma nime all nendest probleemidest rääkida ei taha, sest kardetakse pankade kättemaksu. „Kõikidel on suured laenud, nii ettevõtjatel kui eraisikutel. Probleem on väga- väga suur,“ rääkis Neivelt.

Tema sõnul ei ole mõtet keskenduda sellele, kas nende tootluste vahe Rootsiga on kahekordne või 1,8-kordne. „Fakt on et see vahe on olemas,“ rääkis Neivelt. Ta tõi näiteks, et pangakontoris käies räägitakse meile kuidas just nende fond on kõige parema tootlusega. Kuid Neivelti sõnul on paraku nii, et kõik need 23 tegutsevat fondi saavad näidata, et mingil perioodil olid just nemad parimad ja nii näidataksegi meile osavalt just seda tootlust.

Ühe huvitava näitena pankadest tõi Neivelt omakapitali tootluse. Omakapitali tootlusprotsent näitab, kui suure protsendi teenib iga ettevõttesse investeeritud euro omanikele tagasi. „Pankadel on see tootlus üle 20%, mõnel isegi 30%. Samal ajal kui meie kohalikel tublidel firmadel, näiteks Tallinna Kaubamajal ja Tallinkil on see 5-6%,“ rääkis Neivelt. Ehk siis kolm-neli korda väiksem.