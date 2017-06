Indrek Neivelt Pocopayst: selle ideega, millega esialgu alustatakse, suure tõenäosusega ei lõpetata

Indrek Neivelt Foto: Priit Simson

Uue ettevõtte alustamine on alati väljakutse. Alustavale ettevõttele on tavaline, et mingi aeg kulub oma ärimudeli otsimisele, suunamuutused on loogilised ja ühes võib kindel olla: selle ideega, millega esialgu alustatakse, suure tõenäosususega ei lõpetata, tõdeb Pocopay tegevjuht Indrek Neivelt ettevõtte kodulehel eelmise aasta majandustulemusi kommenteerides.