Indrek Orav lahkub Rail Baltic Estonia juhi kohalt

Detsembri keskpaigas lõppeb Rail Baltic Estonia OÜ praeguse juhi Indrek Orava ametiaeg, mees uuesti ei kandideeri; uus juht võib selguda juba peagi, kui lõpeb septembris käima läinud konkurss. Orav soovib aga jääda edasi Balti riikide ühisettevõtte RB Rail nõukokku.

"Indrek Orav ei soovinud uuesti juhiks kandideerida," ütles MKMi avalike suhete juht Rasmus Ruuda. Orav valiti ametisse kolmeks aastaks. Ruuda sõnul on konkursile avalduse esitanud 18 kandidaati.

Rail Baltic Estonia kommunikatsioonijuht Priit Pruul lausus, et tõenäoliselt kaks ametikohta lahutatakse - kui praegu on Indrek Orav nii RB Rail AS nõukogu liige kui RB Raili osaniku Rail Baltic Estonia juht, siis edaspidi soovib Orav jääda vaid esimesse ametisse. "Tean, et Indrek Orav on andnud mõista, et soovib jätkata ühisettevõtte RB Rail AS nõukogus," sõnas Pruul.

Varem on Orav olnud AS Eesti Raudtee juhatuse liige, töötanud Radisson SAS hotelli nõukogu esimehena ja puidutootja Notio Puit juhatuse esimehena.

Rail Baltic Estonia OÜ (RBE) on Eesti valdusettevõte, mis on loodud selleks, et esindada Eesti riigi huvisid ühisettevõttes (RB Rail AS) ja täita projekti administratiivseid kui tehnilisi ülesandeid Eestis.