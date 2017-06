Indrek Stahl: krooni tulekuga tegin elu ühe rumalama ostu

Bastioni rõivabrändi looja Indrek Stahl meenutab rahavahetust optimismi täis ajana, kuid kirub siiani esimest kroonide eest tehtud suurostu.

Tuntud rõivabrändi Bastion looja Indrek Stahl (63) jagab praegu oma aega Eesti ja Hispaania vahel. Ta on küll pensionär, kuid see ei tähenda, et tulevikus ei võiks pilku uuesti ettevõtluse poole pöörata. Täna aga vaatame tagasi, täpsemalt 1992. aasta 20. juuni poole.