Inetu heitlus | Kahtlustuse saanud HKScani eksjuhid selgitavad: tsiviilhagis on arutatud nõuetest loobumist. Oma nõuded oleme esitanud ka meie

Kolmapäeval tuli uudis, et prokuratuur on alustanud uurimist HKScan Estoniast vallandatud eestlastest juhtivtöötajate üle. Samal ajal, samal teemal ja samade osapoolte vahel on pooleli ka tsiviilvaidlus. Neljapäeval saatsid kaks kahtlusalust Teet Soorm ja Mati Tuvi välja avaliku pöördumise. Ärileht soovis üht-teist täpsustada ning mehed seda ka tegid. Nende sõnul on tsiviilmenetluses HKScan oma nõuet juba oluliselt vähendanud ning juttu on olnud ka nõuetest loobumisest. Soorm, Tuvi ja teised on oma nõuded esitanud ka suurfirma vastu. Need on seotud töölepingutega (tõenäoliselt erinevate hüvitistega seonduv) ning konkurentsikeeluga seotud tasudega.

2016. aastal otsustas HKScani uus juhtkond ootamatult vallandada HKScan Estonia (Rakvere lihakombinaat) juhi Teet Soormi, seakasvatusdivisjoni direktori Mati Tuvi, linnukasvatusdivisjoni direktori Lauri Kallikormi ning seakasvatusdivisjoni tehnikajuhi Hindrek Smidt. Alustati sisejuurdlusega.

HKScani ning vallandatud inimeste vaheline vaidlus kisub aina inetumaks. Sisejuurdlusest on kasvanud välja kaks protsessi. Tsiviilasi ning sel nädalal prokuratuuri algatatud kriminaalasi. Kolmapäeval toimusid läbiotsimised ning kolm meest võeti vahi alla. Konfiskeeritud on eksjuhtide vara. Soorm ja Tuvi saatsid välja avaliku pöördumise, kus ütlesid, et nad endil süüd ei näe. Loe nende pöördumise täisteksti siit. Ärileht palus meestel selgitada neid kohti, mis jäid veidi ebaselgeks. Intervjuu toimus e-kirja teel.

Loe veel

Ehk saate veelkord selgitada, mis lepingutest on jutt? Mis tehinguid tehti ja miks just nende ettevõtetega? Asi selles, et 2016. aastal Teet Soorm selgitas, et HKScani toonased juhid said aru, et Eesti oludes on sellised tehingud paratamatud. Meediast on varem läbi käinud Tarva Konsultatsioonid OÜ, Lõpe Agro, Saimre Agro Grupp ja Ovolex. Millised olid nende firmade suhted HKScani kontserni firmadega? Kas need firmad siiamaani teevad koostööd HKScani kontserni firmadega?

Lõpe Agro, Saimre Agro Grupp ja Ovolex teevad meile teada oleva info põhjal ka praegu koostööd HKScan kontserniga.

Olete öelnud, et toonased juhid olid teadlikud ja nõus nende tehingutega? Millised on kirjalikud tõendid? (mis kujul? Kas e-kirjad või mingid ametlikumad otsused?). Kas võib siis olla, et nõustuti, et osapooled võivad küll sellised olla, aga lepingute sisu osas kokkulepet ei olnud. Ehk et jutt käib ju sellest, et tehingud on olnud HKScani jaoks kahjulikud ja esitatud on arveid ka mittemillegi eest.

Seda tõendavad HKScan (Rakvere Lihakombinaat ja Tallegg) omanike ja juhtorganite otsused, korraldused, e-kirjad, lepingute allkirjastamised jms. Alusetuid ülekandeid ei ole tehtud.

Tõite oma pöördumises välja ka PriceWaterhouseCoopersi ja selle, et nende audititest ei tule midagi kahtlast välja. Mis sellest järeldada võib?

Audiitorbürood on püsivalt auditeerinud ja kontrollinud kogu kontserni tehinguid ja tegevust, sealhulgas konkreetselt kahtlustuses etteheidetud tehinguid ja nende täitmist ning ei ole kunagi leidnud puudusi või probleeme ega teinud etteheiteid selles osas.

Oma pöördumises rääkisite tsiviilhagist, mil sisu enam-vähem identne üleeile algatatuga. Tsiviilhagis on siis HKScan oma nõudeid algsega võrreldes oluliselt vähendanud - saate öelda, mis osas? Rääkisite ka, et peaaegu oleks sündinud kokkulepe. Mida see tähendab? Kas oleksite siis mingis osas süüd tunnistanud või soovinud lihtsalt asja võimalikult valutult lahendada?

HKScan vähendas tsiviilasjas pärast hagi esitamist ning juba pärast meie esialgsete vastuväidete kättesaamist oma nõuet ca 1,1 miljoni euro võrra. Kompromissina ei arutatud mitte meie poolt HKScan nõude tunnustamist või omaksvõtmist, vaid HKScan poolt kõigist väidetud nõuetest meie vastu loobumist, mille eest olime omapoolselt meie valmis loobuma edasiste vaidluste ja kulude vältimiseks oma nõuetest HKScani vastu, mis tulenesid muuhulgas juhatuse liikme lepingust ja konkurentsikeelust.

Saan ma aru, et olete ka omalt poolt andnud sisse hagi?

Me oleme samas tsiviilmenetluses oma nõuded esitanud.

Esitasite karmi süüdistuse Soraineni osas ja ütlesite, et neil on sõbralikud suhted prokuratuuriga. Kas saate seda veidi täpsustada? Mis täpsemalt kahtlusi äratab?

Tuvi ja Soorm saadavad lingi, kus on Soraineni enda pressiteade „Norman Aas liitub advokaadibürooga Sorainen".

Kas võite eeldada, et miks uus HKScani juhtkond puhastust tegema hakkas? Eelmised juhid ei heitnud teile midagi ette. Ütlete oma avalduses ka, et tegemist on karistusoperatsiooniga. Mille eest karistatakse?

Seda teavad ilmselt kõige paremini HKScani juhtkonna liikmed, meie saame üksnes oletada. Meile tundub, et selle käitumise võis vallandada suure kontserni ja uute juhtorganite liikmete solvumine, kuna me ei nõustunud kontserni etteheidetega, pidades neid alusetuteks, ning julgesime täiendavalt esitada omapoolsed nõuded kontserni vastu.

Mida ütlevad toonased soomlastest juhid?

Tuvi ja Soorm viitavad oma vastuses veel ka ühele varasemale artiklile, mis ilmus Äripäevas 2010. aastal. See on tõukunud Ärilehes samal päeval ilmunud artiklist, kus oli juttu Teet Soormi ja tema isa Aini tehingutest.

Kuigi Delfi viitas mõned päevad tagasi ilmunud artiklis, et Ekseko juht Teet Soorm toidab stabiilset tulu tagavate lepingutega oma isaga seotud seafarme, Ekseko omanikud seal konflikti ei näe.

"Ekseko juhatuse esimees Teet Soorm on nimetatud firmades vähemusosanik. Need firmad on investeerinud just sellistesse firmadesse, milliseid Ekseko on otsinud. Need on täitnud tingimusi ja omanikud ei näe seal kusagil mingit huvide konflikti," kommenteeris Ekseko nõukogu esimees Olli Antniemi Delfi.ee portaalis ilmunud artiklit.

Olli Antniemi lahkus meie seast paraku 2011. aastal. Aastatel 2012-2016 HKScani tegevjuhi kohal olnud Hannu Kottonen andis Ärilehele kirjalikult teada, et ta ei tea asjast rohkem, kui on Soome meediast lugenud. Mingite nõustumiste ja kokkulepete kohta ta midagi öelda ei osanud ning palus küsimused esitada varasematele tegevjuhtidele. Aastatel 2009-2012 HKScani tegevjuhi ametit pidanud Matti Perkonojaga ei ole Ärileht veel ühendust saanud.