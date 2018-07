Inetu lugu: legendaarne astronaut Buzz Aldrin kaebas oma lapsed kohtusse

Buzz Aldrin, teisena kuul kõndinud mees ajaloos, kaebab kohtusse nii kaks võsukest kui ka oma ettevõtte juhi. Laste sõnul pole isa enam otsustusvõimeline.

88-aastane astronaut läheb kohtusse, kaevates nii ärakasutamist, tema vastast vandenõud kui ka finantsteenuse osutaja poolset usalduse rikkumist. Endise Ameerika õhujõudude piloodi kaks last, 60-aastane Andrew ja 51-aastane Janice on taotlenud Florida kohtus isa eeskosteõigust, mis annaks neile kontrolli tema äri ja finantsvahendite üle. Lapsed väidavad, et Aldrin on korduvalt üles näidanud segadust ja paranoiat, mis nende sõnul viitab selgelt dementsust põhjustavale kognitiivsete võimete allakäigule. UCLA Meditsiinikooli eksperdi hinnangul, kelle vastuvõtul Aldrin vabatahtlikult käis, on mees kognitiivselt stabiilne ning tema otsustusvõimega on kõik korras.

Kohtudokumendid paljastavad, et Andrew ja Janice usuvad, et nende isa on hakanud läbi käima teda manipuleerivate ja ära kasutavate inimestega. Aldrin ise on aga laste väiteid eitanud ning nii nemad kui ka astronaudile kuuluva firma ärijuhi Christina Korpi kohtusse kaevanud. Aldrin usub, et nimetatud isikud üritavad lihtsalt tema arvelt rikastuda. Kõik kolm omavad mehe ettevõttes juhtivat positsiooni.