Inetu pardipoeg Commerzbank tõmbab kosilasi nagu magnetiga

Commerzbank ei pruugi olla esimene valik pankadele, kes tahavad Euroopas laieneda. Pank päästeti 2009. aastal ja tal on raskusi kasumi teenimisel, kirjutab Bloomberg.

Ootamatult on Frankfurdis peakontoriga pank, keda rõhuvad hapuks läinud laevanduslaenud, ligi meelitamas ülevõtmishuvilisi Euroopast ja kaugemaltki. UniCredit ja BNP Paribas olevat olnud kontaktis saksa valitsusega, andes teada huvist panga vastu. USA ettevõte Cerebus Capital avalikustas juulis viie protsendise osaluse Commerzbankis, olles sellega panga suuruselt teine aktsionär.

Huvi panga vastu on mõjunud hästi aktsia hinnale, mis on tänavu kallinenud 55 protsenti. Huvi Commerzbanki vastu näitab ka seda, et finantskriisi järgsed restruktureerimise ja regulatoorsete reformide aastate järel on pangad taas hakanud mõtlema kasvule läbi ülevõtmiste. Allikate kohaselt on Commerbanki vastu tundnud nii BNP, UniCredit kuid ka teised pangad nagu Nordea.

Commerzbank annab ostjale ligipääsu Euroopa suurima majanduse alustalale ehk väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning vähendada tarbijapanganduse kulusid. Panga juhatuse esimees Martin Zielke püüab parandada kasumlikkust kärpides kulusid ja fokuseerides panga eemale riskantsemast kauplemisest ettevõtetele ja jaeklientidele laenude andmisele, millelt teenitakse kui intressimäärad tõusevad.

UniCrediti pressiesindaja ütles, et nemad ei kommenteeri spekulatsioone. Ta ütles, et läinud aastal avalikustas pank 2019. aasta üleminekuplaani, mis näeb ette orgaanilist ehk ilma ülevõtmisteta kasvu. Commerzbanki, BNP Paribasi ja Nordea pressiesindajad keeldusid kommentaaridest.

Nordea panga nõukogu esimees Björn Wahlroos ütles hiljuti ajakirjanikele, et ta on öelnud ei vähemalt viiele investeerimispankade Commerzbanki tehingu pakkumisele.

Saksamaa valitsusele kuulub jätkuvalt 15 protsenti Commerzbanki aktsiatest, kuna valitsus pidi panga finantskriisi ajal päästma. Commerbank oli selleks ajaks just omandanud Dresdner Banki. Valitsus teatas, et nad plaanivad kunagi pangaosaluse müüa eeldusel, et hind on hea. Neljapäeval taaskinnitas rahandusministeerium, et nad ei ole vaadet muutnud, kuid hetkel ei käi läbirääkimisi Commerbanki müügi teemal.

Commerzbankil on Saksamaal umbes tuhat kontorit ja kaks internetipanka – Comdirect Saksamaal ja mBank Poolas. Zielke tahab vahemikus 2016 kuni 2020. aasta lõpuni lisada pangale veel kaks miljonit klienti. Pangal on enam kui 60 000 korporatiivklienti. See pank finantseerib umbes 30 protsenti Saksamaa väliskaubandusest.

Ambitsioonikat plaani on piiranud jätkuv madalate intressitasemete keskkond ja Saksamaa ülifragmenteeritud jaepangandusturg, kus domineerib kohalike hoiupankade võrgustik. Saksamaal on 36 pangakontorit 100 000 elaniku kohta võrreldes USA 27 ja Jaapani kaheksaga, selgub Bain & Co uuringust.

„Saksa turg on jätkuvalt väga keeruline võrreldes paljude Euroopa maade pangandusturgudega,” ütles Baini EMEA panganduse juht Dirk Vater. „Tänu tugevale konkurentsile, fragmenteeritusele ja ülihinnatundlikele jaeklientidele on marginaalid õhukesed.”

See muudaks ülevõtmise huvitavaks neile pankadele, kes on juba Saksamaal kohal. Näiteks UniCreditile, kes ostis 2005. aastal HypoVereinsbanki või Saksamaa suurimale pangale Deutsche Bankile. Läinud aastal pidasid Commerzbank ja Deutsche Bank kõnelusi võimaliku liitumise teemal, kuid siis tuli Commerzbank välja uue strateegiaga. Kui kõnelused katkesid, kutsus Deutsche Banki juhatuse esimees John Cryan üles pankade liitumisele Euroopas.

Cerebus Capitalil on kontroll Austria panga Bawag PSK Banki üle. Sellised eravara firmad kaasavad investoritelt raha, et osta ettevõtteid, kasutades lisaks laenu tehingute rahastamiseks, lootes hiljem neid müüa vaheltkasuga.

UniCrediti juhid pidasid Saksa ametnikega diskussioone potentsiaalsest kombinatsioonist Commerzbankiga kui UniCrediti restruktureerimine saab läbi, rääkisid asjaga kursis olevad allikad. WirtschaftWoche kirjutas anonüümsetele allikstele viidates, et Saksa valitsus eelistab panga omanikuna hoopis BNP Paribasi.