Inflatsioon tõstab euroalal pead

Aprillis kiirenes euroalal inflatsioon 1,9 protsendini, jõudes Euroopa Keskpanga eesmärgi lähedale, kirjutab BBC.

Täna avaldas Eurostat aprilli hinnatõusu esialgse hinnangu. Märtsis kasvasid hinnad aastases arvestuses 1,5 protsenti ja veebraris ulatus hinnatõus kahe protsendini. Veebruarinumber oli nelja aasta suurim.

Neljapäeval ütles Euroopa Keskpanga juht Mario Draghi, et euroala majanduskasv on üha kenam, kuid inflatsioon ei ole ikka nii kõrge, et peaks tõstma intressitaset.

Aprillikuise hinnatõusu vedur on kallim kütus.

Ka alusinflatsioon, mida keskpank vaatab ja kus ei arvestata volatiilsete kütuse ja toiduhindade mõjuga, kerkis märtsikuiselt 0,8 protsendilt 1,2 protsendile. Alusinflatsioon on kõrgeim alates 2013. aasta septembrist.