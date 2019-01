Inforegister hoiatab võlgnikust kirjastuse eest, mis on olnud tihedalt seotud Helmede poliitperekonnaga

Inforegistri keskkonnas on 1958. aastast tegutsev ettevõte lisatud riskantsete äride nimistusse ja pandud nn nutulugu rubriiki, mis tähendab, et „võlausaldaja meel on mõru ja ta nutab”.

Keskkonnas on põhjendus, et Inforegister soovitab hoiduda koostööst Kirjastus Kunst OÜ kui koostöövõimetu ettevõttega, kes ignoreerib oma kohustusi ja võlausaldaja püüdlusi kontakti saada. „Võlausaldajatele tekitatud kahju kokku on juba 13540 eurot,” seisab Inforegistris.

Ka Creditinfo kinnitab Kirjastus Kunst OÜ-ga seotud maksehäireid. Praegu on ettevõttel üleval kaks kehtivat maksehäiret. Neist üks on 18.12.2017 tekkinud võlgnevus Julianus Inkasso OÜ ees, mis Creditinfo andmetel jääb 12 800 kuni 64 000 euro vahemikku. Teine võlgnevus küll oluliselt väiksem, kuid SPT Inkasso OÜ-le ollakse võlgu summa vahemikus 320 kuni 640 eurot.

Ühtlasi on ettevõttel ka 579 euro suurune maksuvõlg riigi ees. Maksuvõlad on ettevõttel vahelduva eduga üleval olnud alates 2017. aasta algusest. Ettevõtte müügitulu on ajavahemikus 2015-2017 järjest vähenenud. Kui 2015. aastal oli Kirjastus Kunst OÜ käive 163 690 eurot, siis 2017. aasta lõpuks oli see langenud veerandi võrra, 123 287 euroni. Siiski lõpetas ettevõte 2017. aasta 481 euro suuruse kasumiga.

Ettevõttel on kümme osanikku. Neist suurim, 36%-line osalus on ettevõttes Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna praeguse juhi Mart Helme endisel abikaasal Sirje Helmel, kes ajavahemikus 2005-2009 oli Kumu kunstimuuseumi direktor ning alates 2009. aastast on Eesti Kunstimuusemi peadirektor.