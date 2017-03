Infotehnoloogiafirma lõi ühtse euromaksete piirkonna jaoks uue kiirmaksete lahenduse

CGI loodud uus kreeditkorraldusega kiirmaksete lahendus pakub Euroopa pankadele ja makseteenuse pakkujatele reaalajas kiirmakseid, mis jõuavad ühelt arvelt teisele sekunditega.

Ühtlasi aitab uus süsteem vältida rahapesu- ja pettuste võimalusi, teatas ettevõte.

„Täna on olukord selline, kus Euroopa makse standardi järgi jõuab raha saaja kontole hiljemalt järgneval arvelduspäeval ja seda kõikjal Euroopas. Selline ülekannete tempo ei sobi kokku tänapäeva majanduse ning äri põhimõtetega, kus hinnatakse kiiret tegutsemist ning kiireid otsuseid,“ sõnas CGI Eesti äriarendusjuht Mart Mäe. „Tulime SEPA kiirmaksete lahendusega välja, kuna Euroopa pankade ja makseteenuse pakkujate huvi teenuse vastu on suur. Loodetavasti liitub lähiajal enamik Euroopa Liidu pankasid ning makseteenuse vahendajaid uue süsteemiga, et pakkuda klientidele parimat teenust ja vähendada olemasolevate pangamaksete süsteemide koormust.“

Klientide jaoks ei hakkaks SEPA kiirmakse tegemine tema sõnul lisakulu tähendama, kuna ühtses euromaksete piirkonnas kehtivad piiriülestele maksetele samasugused tingimused nagu riigisisestele maksetele. „See tähendab, et piiriülese SEPA makse teenustasu peab olema sama suur kui riigisisese makse tegemisel ja pangad ei tohi raha saaja käest võtta lisatasusid,“ lausus ta.

SEPA maksete lahendust võib Mäe sõnulkasutada eraldiseisva süsteemina reaalajas andmetöötluse jaoks või pangas juba kasutusel oleva suurema SEPA töötlemissüsteemi täiendamiseks.

Mart Mäe kinnitusel pakub CGI reaalajas SEPA maksete lahenduse 24/7 teenust nii akreditiivi avajapankadele kui ka akreditiivi järgi raha saavatele pankadele. Teenus hõlmab mitmesuguseid võimalusi, sh CGI pangakaitselahendust, mis võimaldab tehingute jälgimise kaudu pakkuda kaitset rahapesu ja pettuste vastu. CGI reaalajas SEPA maksete lahendus kasutab uusimaid (avatud koodiga) tehnoloogilisi võimalusi, kaotades sel moel vajaduse soetada kolmandate poolte kalleid litsentse.