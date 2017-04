Inimene õpib kogu elu: LHV juht alustas tudengipõlve IT erialal

LHV panga juhatuse esimees Erki Kilu asus taas ülikoolis õppima, sest tahab teada rohkem IT valdkonnast.

“Olingi just koolis. Neljapäev-reede-laupäev iga kahe nädala tagant,” vastas Erki Kilu Ärilehe küsimusele, kas juhtud panga juhi õpingutest vastavad tõele. “Alustasin sügisest IT-õpinguid Tartu Ülikoolis. Valisin „infotehnoloogia mitteinformaatikutele“, kuna see on uus õppekava, mis ei eelda bakalaureuse kraadi olemasolu infotehnoloogias.”

Õppekava kestab kaks aastat ja keskendub ainult IT-spetsiifilistele ainetele nagu programmeerimine, andmebaasid, infoturve, operatsioonisüsteemid ja muu selline.

“Teiselt poolt on siin ka õppeained, mis keskenduvad äri- ja IT-analüüsile. Kogu ainekava on väga kompaktne ja midagi üleliigset siin minu jaoks küll ei ole,” lausus Kilu. “Puudu ka mitte. Olen aru saanud, et kui huvi on, siis võiks kõike veel palju sügavamalt õppida, aga selleks on muidugi oluliselt rohkem aega vaja. Õppekava on niigi päevase õppe mahus, mis on piisava aja leidmise mõttes minu jaoks üsna suur väljakutse.”

Suvel algab tudengil praktika

“Tartu valisin selle pärast, et Tallinnas leiaksin kindlasti põhjuseid, miks on vaja midagi tööl veel teha ja loengusse mitte jõuda. Tartus olen aga kolm päeva kohal ja keskendun ainult õppimisele,” lausu Kilu. “Õppima hakkasin põhjusel, kuna mulle tundus, et olen selles valdkonnas ajast maha jäänud. Meil on pangas umbes 250 inimest, kellest 50 või isegi rohkem töötab IT valdkonnas. Mind huvitab, millised on selles valdkonnas tööprotsessid, kasutatavad töövahendid ja kuidas töö üldse käib. Ega kõike koolis ka teada saa, selleks on vaja praktikat, mille peangi nüüd suvel pangas ette võtma.”

“Konkurss sellel õppekaval oli 10 inimest kohale. Mina sisse ei saanud, aga hakkasin eksternina lihtsalt kohal käima,” rääkis ta. “Kuna paar inimest jättis kursuse pooleli, siis võeti mind ikkagi üliõpilaseks. Kuuldavasti oli sellel aastal veelgi suurem konkurss ühele kohale. Mulle väga meeldib. Ained on huvitavad ja kursusekaaslased ka toredad.”