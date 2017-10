Inimesed usuvad edu: Nudist püstitas ühisrahastuse Eesti rekordi

Vaid 3 päevaga kaasati ettevõttesse 110 000 eurot väikeinvestorite raha. Investeerida soovis veelgi rohkem inimesi, kuid joogivabrik otsustas enne järgmiste investeeringute kaasamist esimestele investoritele antud lubadused täita.

Ettevõte on turul olnud vähem kui üks aasta ja paistnud silma endisele presidendiprouale viitava õunasiidriga Ieva, aga ka suvel rabarberivahuveiniga Rabarbra.

Kui laenupõhised ühisrahastused on Eestis oma kanna kinnitanud, siis osaluse vastu investeerimine on alles hoogu võtmas. Nii kiiret edu, kui saatis Peenjoogivabrik Nudisti kampaaniat, pole aga kuskil registreeritud.

"Ei ole saladus, et alustavatel ettevõtetel, kes just tarkvarateenusega maailma vallutada ei luba, on üsna piiratud võimalused enda kasvu finantseerimiseks," leiab joogivabriku üks asutajatest Mihkel Männik. "Pankade riskihalduse ankeedid ei oska numbrite taga näha inimesi ja usaldada nende kompetentsi ning motivatsiooni. Laenuhalduriga läbirääkides pole mingit abi väärtustest või missioonist tulenevast ühisosast. Rääkimata sellest, et toodete maitset ja muid sensoorseid omadusi annaks kuidagi matemaatiliselt siduda ettevõtte õnnestumise võimalusega," vastandab Männik ühisrahastust ja ettevõtluslaene.

Peenjoogivabrik Nudist avas rahastuskampaania Fundwise keskkonnas oma fännidele reede hommikul. Kampaania lagi, 90 000€, saavutati esmaspäeva hommikuks, mõned tunnid peale kampaania laiemale ringile avalikustamist. Suure tungi peale tõsteti investeeringu lage lõpuks 20 000€ võrra, mis täitus vaat et silmapilkselt. Männik rääkis, mis võis olla enneolematult suure huvi taga.

"Oleme investoritele nende usalduse eest väga tänulikud. Väga julgustav on näha, et me ei ole kaugeltki ainsad, kes leiavad, et joogitööstus ja -valik peab olemuselt ja väärtustelt muutuma," alustab Männik. "Muidugi tegime juba kampaania eel teavitustööd, aga tahan uskuda, et edu taga on eeskätt meie missioon "Töötlemata tooraine poolt, üleliigse suhkru vastu" koos ambitsioonidega erinevates joogikategooriates. Meie tegevus on üheselt mõistetav ja õnneks üha laialdasemalt kõnetav," vastab Männik.

Kaasatud investeering võimaldab Peenjoogivabrik Nudistil finantseerida kasvu, sh kasvatada kääritamise mahte kolm korda, arendada toonikutevalikut ning siseneda looduslike energiajookide turule.

"Vastutus on nüüd muidugi suur. Asume tõsiselt tööle ja kindlasti ei torma uusi arvuteid ja telefone ostma või vabrikusse sauna ja piljardisaali ehitama," naljatab Männik. "Tõestame hiljemalt paari aasta jooksul meie esimestele investoritele, et meisse tasus investeerida ning seejärel ei saa välistada uue ühisrahastuse väljakuulutamist, et finantseerida järgmist veelgi ambitsioonikamat etappi," lõpetab Männik.