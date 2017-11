Inimesi pole valuutaturule varsti tarvis

Arvutid saavad kenasti omavahel valuutad kaubeldud ja inimese abi pole varsti eriti vaja.

Kui vaadata valuutakursside muutuseid, siis pole varsti mõtet selle taga näha inimeste otsest tegevust. 5,1 triljoni dollarilise päevakäibega turul on aina vähem tunda inimliku puudutust, kirjutab Bloomberg.

Sellisele järeldusele tuli TradeTech FX konverentsi organiseerijad, kes korraldasid küsitluse valuutakauplemisega tegelevate firmade juhtide ja kauplejate seas. Sajast Põhja-Ameerikast pärit vastanust 94 ütlesid, et järgneva kolme aasta jooksul automatiseerivad nad veel rohkem oma valuutakauplemist.

Elektrooniline ja algoritmikauplemine on juba vahemikus 2012 kuni 2016 vähendanud G10 valuutade kauplemisel kauplejate, müügimeeste ja analüütikute arvu veerandi võrra, hindab Coalition Developement.

Küsitluse kohaselt on turuosalistel veel kõvasti ruumi tehingute automatiseerimisel. 62 protsenti küsitletutest teatasid, et neil on automatiseeritud veerand või vähem tehinguvoogudest. Vaid kaheksal protsendil on automatiseeritud enam kui pool tehinguvoogudest.