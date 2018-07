Inimeste häkker Jenny Radcliffe: me kõik oleme ohus, isegi kui arvame, et meid ei ole mõtet häkkida

Jenny Radcliffe on üks Euroopa tuntumaid inimhäkkimise eksperte. Temast on räägitud niimoodi, et võiks arvata, nagu oleks tegemist lausa selgeltnägijaga. Tegelikult on ta teadlane, kes tegeleb väga põneva valdkonnaga: aitab organisatsioonidel jälile jõuda turvavigadele ja inimestele, kes ettevõttes pahategusid korraldavad. Viimasel ajal on Eestiski kuulda olnud petuskeemist, mis paneb firmade raamatupidajaid ja keskastme juhte justkui omaniku käsul pangaülekandeid tegema. Tegelikult on kirja saatnud kurjategija. See on ilmekas inimhäkkimise näide, millega leitakse üles meie suuremad nõrkused. Jenny Radcliffe’iga neist asjust vestlesimegi.

Mis on inimhäkkimine? Palun kirjeldage seda.

Inimestel on vale ettekujutus sellest, mis on üldse häkkimine. Filmides ja meedias kujutatakse häkkerit kui noort meest, kel on seljas must kapuutsiga džemper ja kes toimetab midagi arvutis. Inimhäkkimisel on sama eesmärk: pääseda organisatsiooni sisse ja andmetele, rahale või muule olulisele ligi. Ainult et selleks ei pea kasutama arvutit, vaid inimesi.