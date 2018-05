Inimkaubanduse vari Eesti tööturu kohal

Foto on illustratiivse tähendusega

Eri hinnangutel rikub Eestis töötamise tingimusi 1000-5000 välismaalast.

Riik tahab ebaseaduslikult töötavate välismaalaste arvu vähendada suuremate trahvide ja renditööjõu registreerimisnõuetega, arutamisel on ka sektoripõhine palk, kirjutab Äripäev.

Eduka majanduse juures on mõistetav, et koos ettevõtete suutlikkusega kasvab ka nõudlus tööjõu järele. Endisest transiidimaast sihtriigiks muutumisega on Eestis jõuliselt kasvanud ka ebaseaduslike töötajate arv.

Riigile tähendab ainuüksi mõni tuhat illegaalset välistöötajat üle 10 miljoni euro saamata jäänud maksutulu aastas.

Allikas: Äripäev