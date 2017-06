Inimõiguslaste raport süüdistab Maailmapanka: Usbekistanis lapstööjõu kasutamise osas pigistatakse silm kinni

Maailmapanka süüdistatakse selles, et ta pigistab silma kinni Usbekistanis lapstööjõu ning jõuga tööle sundimise ees. Värskest raportist selgub, et riik sunnib 10aastasi lapsi puuvillapõllul töötama.

Briti majandusleht Financial Times kirjutab inimõigustega tegeleva Human Rights Watchi ning Usbeki- Saksamaa Foorumi kaheaastase uurimustöö andmetele tuginedes, et tekib tõsiseid küsimusi, kuidas Maailmapank laenab raha riigile, kus rakendatakse sobimatuid tööpraktikaid. Uurimus kutsub Maailmapanka lõpetama Usbekistani põllumajandussektorile laenude andmise.

Mainekas majandusleht märgib, et süüdistused on ka test investorite lootustele, et 27 aastat riiki juhtinud ja mullu sügisel surnud autokraadist Islam Karimovi asemel presidendiks saanud Šavkat Mirzijojev suudab Kesk-Aasia suurima rahvaarvuga riiki läbipaistvamaks muuta.

Usbeksitan on maailma suuruselt viies puuvillatootja ning suurem osa sellest eksporditakse Hiina ning Bangladeshi.

Igal aastal tugineb riigi kontrolli all puuvillasektor saagi koristamisel kolme miljoni inimese panusele: need on avaliku sektori töötajad, tudengid ning valitsuse hüvedest sõltuvad inimesed, keda ähvardatakse saagikoristusel osalemisest keeldumisel töö, ülikoolikoha või soodustuste kaotamisega.

„Austatud üliõpilased. Te peate teatama oma osalemisest puuvillakoristusel tunni aja jooksul. Me teeme täna kokkuvõtted ning teid ähvardab väljaheitmine,“ tsiteerib raport üht tudengile saadetud SMSi.

Raport märgib, et rahvusvahelise surve tõttu on valitsus kooliõpilaste töötamist puuvillapõllul piiranud, kuid uurijad on siiski saanud lapstööjõu kasutamisele mitmetest kohtadest kinnitust. Paaris kohas on enam kui kuuks ajaks puuvillapõllule saadetud 10-aastasi lapsi.

Kuigi Maailmapank on saanud korduvalt kaebusi, ei ole neile reageeritud. Nii süüdistavadki raporti koostajad Maailmapanka ning Rahvusvahelist tööorganisatsiooni (ILO) sellest, et nad pigistavad lapstööjõu kasutamise ning sunnitud töö osas silma kinni. Maailmapank on Usbekistani põllumajandussektorile ainuüksi viimase kahe aastaga laenanud 500 miljonit dollarit.

Raporti koostajad märgivad, et liiga sageli seab Maailmapank esikohale head suhted Usbeki valitsusega ega lähtu tegelikust olukorrast.

Usbekistani valitsus Financial Timesi korduvatele kommenteerimispalvetele ei vastanud.