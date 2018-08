Insenerifirma juht: noorte töötajate kõrvale on vaja vanemat generatsiooni, muidu pole töö jätkusuutlik

Seotud lood: Keskmine palk tõusis 1321 euroni

Erinevate generatsioonide juhtimine pole samuti kerge töö. Otsa sõnul peab ettevõttes olema õige struktuur just vanuse osas. „Kui ettevõttes on palju noori, ei pruugi õiget know-how’d tekkida. Ettevõtte ülesehitus peaks olema selline, kus vanemad töötajad jagavad kogemusi ning õpetavad noori, vaid nii saab olla ettevõtte jätkusuutlik ja töötajate lõimumine edukas,” sõnab Ots. Ta lisab, et vanema generatsiooni abita on uute töötajate areng aeglasem. Loeb ka projektide valimine, täpsemalt personaalselt valitud projektid, mis noort inseneri arendavad. Raskusaste peaks tõusma vastavalt arenguga.

„Ettevõttes, kus töötavad erinevad põlvkonnad, peaks personalijuht ajaga kaasas käima ning mõtestama endale selgelt, millised generatsioonid tema ettevõttes töötavad: Z , Y või millennium. Tänapäevane ja kaasaegne juhtimine tähendab seda, et inimesi kaasatakse. Tuntakse töötajate iseloomulikke jooni ning osatakse neid isiklikult motiveerida. Kaasaegne juht käib kaasas kõige sellega, mis meie ümber toimub.”

Otsa sõnul on eduka juhtimise põhimõteteks empaatiavõime ehk oskus panna end töötaja asemele, tema jalanõudesse. „Otsust tehes panen end töötaja situatsiooni – kuidas otsus teda mõjutab, kuidas sellega suhestutakse. ” Lisaks on Otsa sõnul on tähtis tegur ka austus: „Minu põhimõte on lihtne – kui keegi tahab midagi rääkida, öelda või teha ettepanekuid, siis mul ei ole paguneid. Ettevõttes ei tohi olla juht, kelle kabineti uksed on kinni. See, et ma juht olen, ei ole midagi erilist. Mina olen päeva lõpuks samamoodi töötaja.”