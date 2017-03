Inspektsioon nõuab Tallinna linnavalitsuselt viivitamatult Sarapuuga seostatava prügifirma tegevuse peatamist

Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Monica Rand saatis Tallinna linnavalitsusse kirja, milles ütleb, et "inspektsioonile on laekunud teated Nõmme linnaosas jäätmeveoteenust osutanud ettevõtte vahetumisest tingitud probleemide kohta jäatmeveo osas. Uueks jäätmeveoteenuse

pakkujaks on Baltic Waste Management".

Rand kirjutas linnavalitsusele, et keskkonnainspektsioon selgitas välja, et Baltic Waste Management veab tänavu 1. märtsist Nõmmel prügi jäätmeluba omamata.

See on nii ränk rikkumine, et inspektsioon palus Tallinna linnavalitsusel viivitamatult reageerida ja keskkonnainspektsiooni informeerida ebaseadusliku tegevuse lõpetamiseks rakendatavatest meetmetest.

Keskkonnainspektsiooni hinnangul oleks võimalikuks lahenduseks Baltic Waste Managementi tegevuse peatamine jäätmeloa saamiseni ja seniks jäatmeveo korraldamine teiste jäätmeluba omavate prügivedajate abil.

Abilinnapea Arvo Sarapuu ütles Äripäevale loata prügivedu kommenteerides, et "sellest loast nüüd suurt probleemi teha… No ma ei tea… Las Tallinna keskkonnaamet tegeleb selle arusaamatusega."

Tema kinnitusel on Tallinnas varem teistegi vedajate puhul juhtunud, et riigi keskkonnaamet pole õigeks ajaks suutnud luba väljastada, kuid erilist probleemi pole sellest senini tehtud.

Sarapuu suunaski teraviku riigi keskkonnaameti poole, et kui Baltic Waste Management esitas jäätmeloa taotluse mullu 16. novembril ja loa menetlemiseks on ette nähtud kuni kolm kuud, siis miks seda siiani väljastatud pole.

Aga seaduse järgi ei tohiks Baltic Waste Management praegu Nõmmel prügi vedada? "Neil on teistes piirkondades luba olemas. Selles mõttes ei ole probleemi," arvas Sarapuu.

Baltic Waste Management on Tallinna jäätmeveohangetel ainulaadne ettevõte. Juba loomise algusest abilinnapea Arvo Sarapuuga seostatud ettevõte on Tallinna erinevate piirkondade prügiveohangetel järjepanu võitnud, kuna mitmel pool on ülejäänud ettevõtted saanud hangetelt mitmesugustel põhjustel disklahvi.

Sarapuu eitab igasuguseid seoseid Baltic Waste Managementiga. Sarapuu kinnitas pärast Eesti Ekspressis avalikult õhku visatud kahtlusi, et temal puudub igasugune avalik või varjatud osalus prügifirmas Baltic Waste Managementis ja kõik vastupidised väited on valed ja eksitava sisuga.

Baltic Waste Managementi postiaadress on Pronksi 5-17 ja põhiline tegevusala mullu juulist äri- ja juhtimisalane nõustamine. Ainus asutaja ja juhatuse liige on Kaido Laanjärv. Ta on Tallinna keskkonnaameti korraldatud jäätmeveo sektori endine juhataja ehk prügiveo eest vastutava abilinnapea Arvo Sarapuu kunagine alluv. Tasub märkida sedagi, et 2000. aastate alguses töötas Laanjärv koos Sarapuu väimehe Margo Tomingasega Tallinna säästva arengu ja planeerimise ametis.