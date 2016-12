Mees nimega Mike Pisciotta sai 18. aastaselt hakkama suure lollusega. Ta sai Xanaxit tarbides üledoosi ja ärkas kaks päeva hiljem vanglas. Ta ei mäletanud, et oli röövinud kaht poodi. Ta veetis järgmise dekaadi oma elust Florida vanglas. Tema lugu on aga inspireeriv, kirjutab Celebrity Networth.

Paljude inimeste jaoks tähendaks pikk vanglakaristus normaalse elu lõppu igaveseks. Sinusse ei usuta enam ja eksvangi taak jääb sind saatma igavesti. See võib murda isegi tugevama inimese ning tagasitee vanglasse võib mingil hetkel olla paratamatu.

Pisciotta on aga teist masti mees. Vangla võttis talt küll 10 aastat vabadust, kuid mitte tema ambitsioonid.

Ta oli teadlik, et talle ei meeldi alluda ning seega oli omaenese bossiks olemine ainus võimalik tulevikutee. Ta otsustas kasutada vanglase viibimise aega targalt. Ta veetis päevas tunde raamatukogus, õppides juhtimist, turundust ja ettevõtlust. Ta luges regulaarselt Piiblit. Lisaks võttis ta endale missiooniks õppida võõrkeeli. Hispaania keele omandas ta ruttu ning teise vangi Tyrone'i toel hakkas ta seda valdama vabalt. Lisaks räägib ta vabalt ka itaalia keelt. Prantsuse ja kreeka keeles saab ta ka hakkama. Lõpuks hakkas ta teistele vangidele hispaania keelt õpetama.

Juba vanglas põrkus ta takistuste vastu, sest loomulikult ei suhtunud kõik vangid tema tegemistesse mõistvalt. Vangla-õpilased aga maksid talle nuudlipakkides ja tuunikalas, sest raha ei olnud vanglas lubatud. Ta sai aru, et äri ajada ta oskab.

Vangis olles leidis mees ka armastuse, kellega nad pikalt kirjavahetuses olid. Seitse aastat pärast esmast kohtumist nad ka abiellusid. Naisest Robinist sai tema oluline partner ka ärimaailmas.

Pisciotta sai vanglast vabaks teadmisega, et lihtne tema elu olema ei hakka. Et teda ei võeta avasüli vastu. Ta töötas kaubanduses, turunduses, tuutorina ja vaibapuhastajana. Tema ajalugu saatis teda aga kogu aeg ning ikka ja jälle leidis ta end taas tööd otsimas.

Seda ta aga ka eeldas, kuid ta ei arvanud, et ka tema abikaasa saab tema tõttu pihta. Kui Robini töökohas kuuldi, et ta on abielus eksvangiga, siis vallandati ta koheselt. Olukorra tegi hullemaks see, et Robin oli rase ja ootas paari esimest last.

Ettevõtlus oli abielupaari ainuke variant. Pisciotta sai nüüd kasutada kõiki oma võimeid, mida ta vanglas oli omandanud. Ta oli vanglas näinud, kuidas tehnoloogia oli maailma muutnud ja ta teadis, et nad peavad tegema veebiäri.

Nad tegid veebilehe, läksid õhtusele „prügiringile", et leida vanu televiisoreid, printereid ja muid seadmeid ning müüsid need maha. Nad teenisid piisavalt raha, et hakkama saada, aga mõistsid, et nad võiks hoopis teisi aidata oma online-poe või -ettevõtte avamisel.

Nad hakkasid looma veebilehti, online-müügikanaleid ja muid platvorme. Nad olid väga edukad. Nende klientidest said miljonärid. Nende ukse taga oli järjekord. See aga tähendas, et neil ei jäänud peaaegu üldse aega oma väikese poja jaoks.

Niisiis tegid nad otsuse. Nad ei hakanud ise neid lehekülgi enam tegema ja haldama vaid otsustasid hakata kliente koolitama ning konsulteerima. Nad töötasid välja ka mõned automaatselt töötavad e-rakendused, mis säästis neile tohutult aega. Kui muudatusest oli möödas 18 kuud, olid nad teeninud enam kui miljon dollarit.

Eriti õnnelikud olid nad aga selle üle, et lisaks tööelule oli neil ka täisväärtuslik pereelu. Vahepeal oli sündinud ka teine laps.

Pisciotta on kirjutanud raamatu „From Prison to Prosperity" ehk „Vanglast heaoluni". See räägib sellest, kuidas tema vangla-aastad aitasid tal saada edukaks ärimeheks, abikaasaks ja isaks, kes ta täna on.