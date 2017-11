Instagrami rikaste TOP: Vaata, palju edukaimad selfispetsid ühe postituse pealt teenivad

Enamiku jaoks meist on Instagram koht, kuhu postitada rabapilte ja selfisid ning sõpradega kontakti hoida. Väga väikese eliitseltskonna jaoks on sellest saanud aga rahamasin - iga postituse pealt teenitakse sponsorite käest ulmelisi summasid, kirjutab HopperHQ. Heidame pilgu enim teenivatele Instagrami kuulsustele, kes oma jälgijate arvu rahaks on suutnud pöörata.

Sponsorpostituste arv on alates 2015. aastast kolmandiku võrra kasvanud ja nüüd teenib juba iga kahekümnes kasutaja oma piltide pealt raha. Hopperi analüüs aga näitab, et ainult viiendiku sponsoreeritud postituste puhul tunnistab instagrammer, et talle on selle eest makstud.

"Instagramist on saanud üliedukas 700 miljoni aktiivse kasutajaga reklaamiplatvorm. See pakub ettevõtetele võimaluse "mõjutajate" jälgijaskond kinni püüda," ütles Hopperi asutaja Mike Bandar. Mõjutajateks nimetatakse neid instagrammereid, kelle postitused panevad nende jälgijaid samasuguseid riideid ostma, tooteid kasutama, muusikat kuulama vms.

Need on Hopperi andmetel 10 võimsaimat instagrammerit, kelle sissetulekud on tõepoolest ulmelised (pooled neist on muuseas Kardashiani perekonna võsukesed):

1. Selena Gomez – 122 miljonit jälgijat – $550,000 postituse kohta

2. Kim Kardashian – 100 miljonit jälgijat – $500,000 postituse kohta

3. Cristiano Ronaldo – 104 miljonit jälgijat – $400,000 postituse kohta

4. Kylie Jenner – 95 miljonit jälgijat – $400,000 postituse kohta

5. Kendall Jenner – 81.7 miljonit jälgijat – $370,000 postituse kohta

6. Khloe Kardashian – 68 miljonit jälgijat – $250,000 postituse kohta

7. Kourtney Kardashian – 57.8 miljonit jälgijat – $250,000 postituse kohta

8. Cara Delevingne – 40.4 miljonit jälgijat – $150,000 postituse kohta

9. Gigi Hadid 34.7 miljonit jälgijat – $120,000 postituse kohta

10. Lebron James – 30.7 miljonit jälgijat – $120,000 postituse kohta