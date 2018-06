INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Põhja-Eestis valitseb tasuta ühistranspordi osas endiselt segadus. „Me ei tea ise ka, mis pühapäevast juhtuma hakkab!"

Pärnumaal on olukord keerulisem

Lisaks Harju-, Rapla- ja Lääne-Virumaale ei kehti nullpilet ka Pärnumaal. Pärnu linna bussiliinide hinnad ja soodustused sõltuvad sellest, kas sõitja rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnumaal. Tasuta saavad Pärnu linnaliinides sõita Pärnumaale registreeritud õpilased ja üliõpilased, 65-aastased ja vanemad isikud, pensionärid, töövõimetuspensionärid, puuduva töövõimega isikud, 4-ja enamalapselise pere liikmed, eestkoste all olevad isikud, puudega kuni 18-aastased isikud ja tema saatja, sügava puudega isiku saatja ning kaitseväe ajateenijad.

Teistele Pärnumaale registreeritud isikutele kehtivad Pärnu linnas tunnipiletid hinnaga 1 eurot, päevapiletid hinnaga 3 eurot ja viie päeva piletid hinnaga 5 eurot. Kuukaart ehk 30- päeva pileti hind on Pärnumaa elanikele 10 eurot. Tingimuseks on see, et elanikul peab olema isikusatud bussikaart, vastasel juhul kehtivad talle nn turisti hinnad.

Inimestele, kelle elukoht ei ole registreeritud Pärnumaale, kehtivad turistihinnad. Seega tuleb turistil maksta Pärnu linnas sõites tunnipileti eest 2 eurot, päevapileti eest 5 eurot, viie päeva pileti eest 15 eurot ning 30-päeva pileti eest 45 eurot. Kuukaardi soodustused kehtivad turistidest õpilastele, üliõpilasele, 65-aastasele ja vanemale isikule, puuduva töövõimega isikule, keskmise või raske puudega 18-aastasele ja vanemale isikule. Neil tuleb kuukaardi eest maksta 25 eurot.

Turistidest on linnaliinidel tasuta sõita puudega kuni 18-aastased isikud ja tema saatja, sügava puudega isiku saatja, kaitseväe ajateenijad.

Pärnu maakonnaliinide piletihinnad ja soodustused ei sõltu sõitja elukohast ja seega saavad tasuta sõita kõik kuni 19-aastased isikud, kõik 63- aastased ja vanemad isikud ning sügava puudega isiku saatja ja kuni 16-aastase puudega isiku saatja. Tasuta sõiduõiguse kasutamiseks peab sõitja valideerima isikustatud bussikaardi või ostma bussijuhilt 0-hinnaga pileti esitades isikut tõendava dokumendi.

Pilet tuleb osta sõitjatel vastuses 20-62 aastat ning 30-päeva pileti eest tuleb välja käia 10 eurot. Ühe tunni pileti hinnaks on 1 euro.

Need piletid kehtivad ainult maakonna piires ka avalikel kaugliinidel nr. 347, 352 ja 368 (Liinid Pärnu ja Tartu, Jõgeva ja Rakvere vahel). Liinil nr. 735 (Vändra ja Tallinna vahel) piletihinnad ei muutnud ja tasuta sõitu pole.