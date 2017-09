INTERAKTIIVNE GRAAFIK | Vaata, kas sinu maakonnas on keskmine palk liikunud viie aastaga püstloodis või hoopis kahanenud?

Millises maakonnas on viie aasta võrdluses keskmine brutopalk enim tõusnud? Mõnes maakonnas on see aga eelmise ja tänavuse aasta teise kvartali numbreid võrreldes hoopis langenud. Statistikaamet teatas sel nädalal, et 2017. aasta teises kvartalis tõusis keskmine palk Eestis 6,8 protsenti. Maakonniti on aga vahed suured ning veelgi suuremad on vahed, kui vaadata palganumbri liikumist aastate võrdluses maakonna-siseselt.

Eesti keskmise brutopalga kasvuga on täpselt samas tempos liikunud Tartumaa palgad, samas kui naabermaakondades Põlva-, Valga- ja Võrumaal jäävad teise kvartali võrdluses numbrid kõvasti "joone alla". Kui Kesk-Eestis on tänavu kasv pidurdunud, siis näiteks saartel on viie aasta võrdluses käinud kasv ja langus vaheldumisi - ka sel aastal pöördus keskmine hoopis langusesse.